Generationswechsel im Vorstand

Weilerswist (bp). Der Boule-Club Weilerswist hat auf seiner Mitgliederversammlung 2016 einen Generationswechsel in der Führung vollzogen. Mit großer Mehrheit wurden jetzt drei Frauen an die Spitze des im vorigen Jahr recht erfolgreichen Sportvereins gewählt.

Erste Vorsitzende ist nun Sylvia Baer. Zur Stellvertreterin wurde Ulrike Sanders gewählt. Und Ingrid Halfen haben die Mitglieder in ihrem Amt als Geschäftsführerin bestätigt. Der bisherige Vorsitzende Christian Freund fungiert nun als Erster und der bisherige Beisitzer Wolfgang Krahne als Zweiter Kassierer. Bei den Beisitzern bestätigten die Mitglieder Dietmar Deters und wählten Wolfgang Mentenich neu dazu. Zusätzlich erfreulich: Günther Moseler, langjähriger Weilerswister Lokalpolitiker und Gründungsmitglied des Boule-Clubs wurde unter großem Applaus zum Ehrenmitglied ernannt.

In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte der scheidende Vorstand noch einmal an das recht erfolgreich abgeschlossene Jahr 2015. So war die Zahl der Mitglieder wiederum gestiegen. Auch bei den Finanzen konnte der Club dank sehr gut besuchter Einladungsturniere ein leichtes Plus erzielen. Und die Liga-Mannschaft erkämpfte sich den sportlichen Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Zur sportlichen Weiterentwicklung soll die Partnerschaft mit den Boulefreunden Brühl und anderen benachbarten Boule-Vereinen weiter ausgebaut werden.

www.bc-weilerswist.de