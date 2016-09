Über eintausend Arbeitsstunden geleistet

Weilerswist (bp). Bei der Mitgliederversammlung des Vereins "Swister Turm" kam es jetzt zu einer Ergänzungswahl für den Vorstand. Christian Moder legte nach fast 14 Jahren Vorstandsarbeit sein Amt als Schatzmeister aus gesundheitlichen Gründen nieder. Seine Nachfolge trat Sabina Kronhof an.

Gerd Burghof, der Vorsitzende des "Swister Turm e.V." dankte Christian Moder und würdigte seine Arbeit der vergangenen knapp 14 Jahre. Er war das dienstälteste Vorstandsmitglied des Vereins und seit der Vereinsgründung im Oktober 2002 als Schatzmeister aktiv. Er habe die Vereinskonten mit großer Genauigkeit und Umsicht geführt und sei stets sehr um das Wohl des Vereins bemüht gewesen. Moder betonte bei seiner Verabschiedung, dass er weiterhin bei den Arbeitseinsätzen am Turm aktiv mitarbeiten werde, wofür er großen Applaus erntete.

In seinem Rückblick auf das Jahr 2015 erinnerte Gerd Burghof besonders an die zahlreichen Arbeitseinsätze der Aktiven mit mehr als eintausend Arbeitsstunden. Dabei wurden denen einige Verbesserungen des Geländes erzielt. So wurden unter anderem die alten Scheinwerfer gegen neue, im Boden eingelassene ausgetauscht und die Trasse an der Ostseite des Geländes gerodet.

Auch für 2016 sind weitere Veränderungen des Geländes geplant. Zum Beispiel sollen Versorgungsleitungen auf das Gelände verlegt werden. Weiterhin ist geplant, einen Weg westlich des Geländes anzulegen und Lampen zum Parkplatz zu installieren.

Neben zahlreichen kirchlichen Veranstaltungen wie die Römerfahrt oder die Pfingstwallfahrt am Pfingstmontag, werden 2016 auch wieder weltliche Events am Turm stattfinden: am 10. April der Aktionstag "Zu Gast in der eigenen Heimat", bei dem der Turm von Interessierten aus der Region besichtigt werden kann, am 4. Juni ein Abend mit Günther Hochgürtel, Ralf Kramp und Manfred Lang von der "Eifel-Gäng", am 10. Juni eine kabarettistische Lesung mit Konrad Beikircher sowie die Krimilesung am 11. September im Rahmen des Krimifestivals "Nordeifel - Mordeifel".

Der "Swister Turm e.V." hat sich zur Aufgabe gemacht, die oberhalb von Weilerswist gelegenen Überreste der Pfarr- und Wallfahrtskirche auf dem Swister Berg zu erhalten, zu pflegen und als Begegnungsstätte zu beleben.

www.swister-turm.de