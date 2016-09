Neue Geschäftsführung vorgestellt

Nettersheim/Eifel (bp). Seit Anfang Februar hat sowohl die Geschäftsstelle des Naturparks Nordeifel im Teilgebiet Nordrhein-Westfalen, als auch das am Naturpark angesiedelte Regionalmanagement der wiedergewählten LEADER-Region Eifel neue Geschäftsführer. Der Vorgänger Lothar Gerhards kehrte zum Jahresbeginn zu seinem alten Arbeitgeber, der unteren Landschaftsbehörde in Düren, zurück.

Der Vorsitzende des Naturparks Nordeifel, Günter Schumacher, und der Vorsitzende des Arbeitsausschusses, Reinhold Müller, stellten die neue Geschäftsführung in Nettersheim vor. Die Federführung der Naturpark-Geschäftsstelle obliegt nun dem Diplom-Ingenieur der Landschaftsplanung und Landschaftspflege André Seitz. Seitz absolvierte seine Ausbildung zum Assessor der Landespflege in der Höheren Landschaftsbehörde der Bezirksregierung Köln. Zuletzt war Seitz als Referent im Umweltministerium NRW tätig und hat sich dort schwerpunktmäßig mit der Biodiversitätsstrategie des Landes beschäftigt sowie die "Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung" (LANA) geleitet.

"Naturparke sind zeitgemäßer denn je", sagte Seitz bei der Vorstellung der neuen Mitarbeiter. "Die Nordeifel eignet sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen besonders für die Erholung und den sanften Naturtourismus." Seitz möchte sich auch für die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Eifel-Landschaft mit ihrer Arten- und Biotopvielfalt einsetzen. Besonders am Herzen liegen ihm die Naturparkführerinnen und -führer, die quasi als Botschafter des Naturparks den Wert der Naturparkregion den Einheimischen und Gästen vermitteln.

Das Regionalmanagement der wiedergewählten LEADER-Region Eifel wird gleichzeitig mit dem Geographen Nicoals Gath besetzt. Gath ist in Hürtgenwald aufgewachsen und ist daher mit der Nordeifel vertraut und in der Region verwurzelt. Er hat an der RWTH Aachen Geographie und die Nebenfächer Wirtschaftsgeographie, Stadtbauwesen und Stadtverkehr mit dem Abschluss Magister Artium studiert. Während des Studiums hat sich Gath vorwiegend mit den Themen "Demographischer Wandel" und "Entwicklung des ländlichen Raums" auseinandergesetzt. Nach dem Studium war er beim Amt für Verkehrsmanagement der Landeshauptstadt Düsseldorf als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt "UR:BAN" des BMWi tätig, wo er sich mit Innovationen im Bereich Verkehrsinfrastruktur und deren Interaktion mit Fahrzeugen befasst hat. Die Tätigkeit als Regionalmanager bietet ihm nun die Möglichkeit, sich gemeinsam mit den Menschen für die Entwicklung seiner Heimat stark zu machen.