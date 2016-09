Bei Sonnenschein durch den Ort gezogen

Auch diese Wiever in pinken Lederhosen zogen mit dem Rosenmontagszug der Gemeinde Nettersheim durch Marmagen.

Marmagen (pg). Bis 12 Uhr hatten die Jecken in Marmagen gewartet, dann gab es das endgültige Okay: Der Rosenmontagszug der Gemeinde Nettersheim würde pünktlich starten. Und die Narren hatten Glück: Es wehte zwar ordentlich, doch die Regencapes waren eigentlich nicht nötig.

"Wir sind mit dem Wetter zufrieden", sagte dann auch Franz Keul von der Karnevalsgesellschaft "Löstige Jonge" aus Marmagen. Nach den angekündigten schweren Sturmböen war es den Verantwortlichen nicht leicht gefallen, die Entscheidung zu treffen. Doch das Ja zum Zug stellte sich als richtig heraus: Petrus hatte ein Einsehen mit den Narren, und bei Sonnenschein zogen die Jecken durch den Ort.

Mehr als 15 Gruppen hatten sich angemeldet und zogen mit ihren großen Wagen und den Fußtruppen durch Marmagen. Ein paar Musikcorps gesellten sich dazu, so dass die Musik nicht nur aus der Dose kam. Allerlei fantasievolle Gestalten zogen durch Marmagen, und die Tollitäten auf ihren Wagen wurden vom Volk jubelnd begrüßt. Freigebig warfen alle Teilnehmer ihre Kamelle um sich, und die Taschen der großen und kleinen Jecken waren am Ende gut gefüllt.

Das lag sicherlich auch daran, dass die Narren den Zug in Marmagen mehr als einmal an sich vorbeiziehen sahen. Denn er schlängelte sich von der Kölner Straße erst durch den oberen Teil des Ortes, zog dann wieder mit großem Getöse ein zweites Mal an der Pfarrkirche vorbei und nahm dann den Weg durch das untere Dorf.