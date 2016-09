Wie gewonnen, so zerronnen

Rund 60 Möhnen stürmten am Weibertag das Rathaus und forderten von Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian unter anderem freies Parken für die Frauen in der Innenstadt und dass aus dem Zwentiboldbrunnen Prosecco fließen möge.

Bad Münstereifel (bp). Lediglich eine gute Stunde war Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian im Besitz des Rathausschlüssels, bevor sie ihn auch schon wieder los war. Im vorigen Jahr hatten die Rathausweiber den Rathausschlüssel von Bürgermeister Alexander Büttner angeluchst, wohl ahnend, dass sich ein Wechsel in der Führungsspitze abzeichnete. Am Vormittag des Weiberdonnerstag hatte nun die Bürgermeisterin den Schlüssel bei ihren Mitarbeiterinnen ausgelöst, als wenig später schon die nächsten Anwärter auf den Rathausschlüssel vor der Rathaustür standen.

"Zurück zu den Wurzeln" könnte wohl das Motto in Bad Münstereifel gelautet haben. Als bekannt wurde, dass die Karnevalsvereine das Rathaus nicht stürmen würden, sagten sich die Frauen der kfd: "Was brauchen wir die Männer; wir stürmen das Rathaus!"

Und so trafen sich rund 60 Möhnen und stürmten am Weibertag das Rathaus. Sie forderten von der Bürgermeisterin unter anderem "Freies Parken für die Frauen in der Innenstadt, dass aus dem Zwentiboldbrunnen Prosecco fließen möge, aus dem Parkhotel ein Wellness-Tempel werde und das Straßenpflaster in der Kernstadt so aufgearbeitet werde, dass es für High Heels geeignet sei."

Der Übermacht der Möhnen musste sich die Bürgermeisterin letztendlich geschlagen geben. Selbst der Sekt, der zwar nicht aus dem Zwentiboldbrunnen floss, sondern aus Flaschen, war nicht wehrhaft genug. Vielleicht lag es daran, dass es kein Prosecco war. Nachdem die Möhnen ihre Forderungen gestellt und den Schlüssel an sich genommen hatten, zogen sie weiter durch die Stadt.