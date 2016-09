Offenes Herz und unendliche Geduld

Bad Münstereifel (tor). Alexander Büttner hatte in seiner Amtszeit als Bürgermeister von Bad Münstereifel den Ehrenamtspreis ins Leben gerufen und alljährlich einzelne Personen geehrt, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagiert hatten. Büttners Nachfolgerin Sabine Preiser-Marian führte diese Tradition jetzt fort, entschied sich aber diesmal, keine einzelnen Personen zu ehren, sondern stattdessen jenen "Danke" zu sagen, die sich in der Kurstadt für die Betreuung der Flüchtlinge engagieren.

Aktuell seien insgesamt 359 Flüchtlinge im Gebiet der Stadt Bad Münstereifel untergebracht, berichtete Preiser-Marian in ihrer Ansprache. "Sie kommen aus Syrien, Irak, Afghanistan, Serbien, Eritrea, Bangladesch und zahlreichen anderen Nationen." Untergebracht sind sie in der Kernstadt und in Iversheim, aber auch in Arloff, Hilterscheid, Mutscheid, Nitterscheid, Nöthen, Rodert und Rupperath, wo sie zum Teil in angemieteten Privatwohnungen untergekommen sind.

Es werde alles getan, um die ankommenden Menschen bestmöglich aufzunehmen und zu versorgen, aber die Stadt könne lediglich dafür sorgen, dass ausreichend Unterkünfte zur Verfügung stehen und diese entsprechend eingerichtet sind, berichtete Preiser-Marian. "Damit die Menschen sich aber aufgenommen und wohl fühlen können, damit sie schnellstmöglich integriert werden", sei die Unterstützung der Bevölkerung notwendig. In den verschiedenen Ortschaften haben sich zwischenzeitlich mehrere Helfergruppen gebildet, deren Wirken die Bürgermeisterin in ihrer Ansprache würdigte: "Sie sind diejenigen, die die Familien beispielsweise zum Arzt fahren. Sie begleiten die Flüchtlinge bei Behördengängen. Sie spielen und basteln mit den Kindern. Sie helfen ihnen die deutsche Sprache zu lernen oder zumindest die ersten Worte zu verstehen. Sie heißen die Flüchtlinge willkommen, helfen ihnen in den Unterkünften, besorgen ihnen Kleidung und noch vieles mehr."

Das Preisgeld für den Ehrenamtspreis überreichte Sabine Preiser-Marian an die anwesenden Helferinnen und Helfer. Der Betrag werde auf das Spendenkonto des "Café International" überwiesen, er sei aber für alle Helferkreise gedacht, erklärte die Bürgermeisterin und betonte noch einmal ihre Dankbarkeit für dieses Engagement: "Sie begegnen den Menschen, gleich welcher Nation, mit offenem Herzen, mit Hilfsbereitschaft und unendlicher Geduld."