Hochgelobter Autorennachwuchs

Der Weilerswister Verleger Ralf Liebe mit seinem Lieblingstitel "Simplicius 45". In Liebes Verlag "Landpresse" erschienen die neuen und alten Werke des hochgelobten Schriftstellers Heinz Küpper aus Bad Münstereifel, der in den 90er Jahren ein Comeback erlebte.

Nettersheim/Eifel (pp). Auch die dritte Eifeler Buchmesse war ein voller Erfolg. Samstag und Sonntag wurden im Nettersheimer Naturzentrum jeweils mehrere Hundert Besucher gezählt. Knapp 20 Verlage und im Selbstverlag operierende Autoren hatten ihre Stände aufgebaut.

Organisator Jochen Starke präsentierte ein ansprechendes Programm aus Musik, Lesungen, Poetry Slam und Puppentheater. Außer für Unterhaltung war auch für das leibliche Wohl der Messebesucher gesorgt. Die Eifeler Literaturmesse geriet zur runden Sache. Die meisten Gäste der Schlussveranstaltung der dritten Lit.Eifel waren hellauf begeistert.

Höhepunkt war einmal mehr die Verleihung der Jugendliteraturpreise in vier Kategorien an zwölf Preisträger. Eingeladen waren alle 41 Wettbewerbsteilnehmer, die literarische Arbeiten zum diesjährigen Thema "Begegnung mit dem Fremden" eingereicht hatten. Die Jury um Claudia Hoffmann und Alexander Züll, die die Preisverleihung moderierten, hatte sich ihre Entscheidungen nicht leicht gemacht. Ihre Bewertungen und Begründungen erinnerten an die Laudationen so genannter großer Literaturpreise.

Claudia Hoffmann resümierte auch im Namen ihrer Co-Juroren Waltraud Stening-Belz, Andreas Züll, Jochen Starke, Bruder Wolfgang Mauritz, Christoph Leisten und Mario Walter Johnen: "Um den literarischen Nachwuchs in der Eifel brauchen wir uns keine Gedanken zu machen."

Der Saal des Naturzentrums war proppenvoll - die 41 Wettbewerbsteilnehmer hatten größtenteils Eltern und Geschwister mitgebracht. Ausgelobt worden war der Wettbewerb der Lit.Eifel gemeinsam mit dem Literaturhaus Nettersheim und Isabelle Weykmanns, der Kulturministerin der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.

In der Altersklasse der sechs- bis neunjährigen Autoren siegte Isabel Mannz (9 Jahre) aus Mechernich mit ihrer Geschichte "Eine Giraffe unterwegs". Zweite wurde Paula Schade (7) aus Mechernich vor Maike Dombrowsky (9) aus Schleiden. Bei den Zehn- bis Zwölfjährigen gewann Lena Brenner (12) aus Kommern mit der Geschichte "Begegnung mit dem Fremden" vor dem zehnjährigen Jannis Paquay aus Bütgenbach und Lea Buir (12) aus Nettersheim.

Die Geschichte "Zirkusmädchen" von Sarah Binzenbach (15) aus Nettersheim überzeugte in der Altersklasse von 13 bis 15 Jahren die Juroren am meisten. Zweiter wurde Vincent Engels aus Kall vor Josefin Elise Schmitz aus Hellenthal. In der Altersklasse von 16 bis 18 Jahren siegte die 16-jährige Anna Pesch aus Simmerath vor Maike van der Hoek und Jana Esser (beide 17).

Sowohl die Lit.Eifel selbst mit Lesungen hoffnungsvoller und zum Teil auch bekannter Autoren an ungewöhnlichen und interessanten Orten der Eifel als auch Buchmesse und Jugendliteraturwettbewerb sind mittlerweile feste Bestandteile des Eifeler Kulturlebens. Zahlreiche Medienpartner unterstützen das Bemühen des Festivalkuratoriums, die Eifel als ganz besondere Literaturlandschaft im deutschsprachigen Raum herauszustellen.

Das Literaturfestival, das in der Städteregion Aachen, in den Kreisen Düren, Euskirchen und im deutschsprachigen Teil Belgiens veranstaltet wird, hat auch in diesem Jahr mit 25 Veranstaltungen viele interessierte Besucher angelockt. Am Wochenende waren bei der Literaturmesse im Nettersheimer Naturzentrum namhafte Verlage der Region vertreten: KBV (Hillesheim), Ammianus (Aachen), Barton, Velbrück, Nicolai, Ralf Liebe (alle Weilerswist), Eifel-Verlag (Köln), Rhein-Mosel-Verlag (Zell), Regionalia (Rheinbach), Bergischer Verlag (Remscheid), Eifelbildverlag (Daun), BUND (Schönecken), Mebikus (Weywertz) und Pi (Weißenseifen). Außerdem die Autorinnen Ricarda Grothy, Rita Rosen und Kerstin Werner sowie Schreibwerkstatt und Künstlerstammtisch Nettersheim.

Das Spektrum ist breit. Die Eifel ist längst nicht mehr nur ein literarisches Wander- und Krimiland, es erscheinen immer mehr Titel mit historischen Stoffen, Kinderbücher, Bildbände, Anthologien, Romane, regional Kulinarisches und Reiseführer. Die Eifel ist ein Bücherland geworden und die Eifel ist "in". Literatur aus dem Landstrich findet man heute in Buchhandlungen von Flensburg bis München.

Eröffnet wurde die Buchmesse am Samstag vom Nettersheimer Bürgermeister Wilfried Pracht und der Band "Rock on Wood". Die vier Musiker Hermann Heuser, Ralf Alef, Jochen Fink und Peter Rosue um Frontmann und Ex-"Hohn" Pete Bauchwitz begeisterten ihr Publikum. Humorvoll ging es im Dreierpack weiter mit Ralf Kramp, Manni Lang und dem Poetry-Slammer Lasse Samström, bei dessen "Schüttelprosa" sich ein in Erwartung der Jugendliteraturpreisverleihung proppenvolles Auditorium vor Lachen bog.

Samström, der mit bürgerlichem Namen Albert Lahme heißt, wäre gerne länger geblieben, hatte aber noch einen weiteren Auftritt. So versprach der begeisterte Bahnreisende kurzerhand, 2016 wiederzukommen nach Nettersheim, den Ort mit der "schönsten Fußgängerbrücke", die er je gesehen habe. Und zwar nach Möglichkeit nicht nur zu einem Auftritt wie jetzt, sondern zu einem eigenen Poetry-Slam-Dichterwettstreit im Rahmen der Lit.Eifel.

Nicht weniger unterhaltsam war der Sonntag, den der Kabarettist Hubert vom Venn und sein Freund Nicholas Müller, Ex-Frontmann der Band "Jupiter Jones", eröffneten, gefolgt von der populären Historien-Roman-Schriftstellerin Martina Kempff und dem Historiker und Verleger Michael Kuhn. Insgesamt zehn Lesungen standen sonntags auf dem Programm, zwischendurch sorgte der Chor "Häzzblood" für angenehme Unterhaltung.