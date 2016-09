Erfolg auf der ganzen Linie

Karl-Heinz Daniel von der KSK (Mitte) war zum Anpfiff des Sparkassenpokal-Endspiels zwischen den Teams des ETSC (l.) und der SG Oleftal gekommen. Nach dem Abpfiff übergab er den Siegerpokal an die Euskirchener.

Kreis Euskirchen/Kuchenheim (epa). Den ganzen Sonntag über wurden auf dem Kunstrasenplatz der JSG Erft 01 in Kuchenheim die Sieger im diesjährigen Sparkassenpokal der D-, C-, B- und A-Jugend ermittelt. Nach der SG Dahlem/Schmidtheim im vergangenen Jahr war die JSG diesmal Ausrichter der Spiele und kümmerte sich um das leibliche Wohl der Spieler und Gäste.

Der Euskirchener TSC hatte an diesem Tag die Möglichkeit, sich gleich in allen vier Jugendklassen durchzusetzen - eine Chance, die er dann auch nutzte. Den Auftakt machten die D-Jugend-Teams des 1. FAV/DJK Bad Münstereifel und des ETSC. Am Ende hieß es 7:0 für den ETSC. Die Übermacht der Kreisstädter setzte sich dann im Laufe des Tages weiter fort. Bei den C-Junioren bezwang der ETSC den SC Germania Erftstadt-Lechenich mit 2:1 nach Verlängerung. Dies war von allen vier Spielen allerdings das knappste Ergebnis.

Bei der B-Jugend hatte die JSG Erft zwar Heimvorteil, konnte diesen leider aber nicht nutzen, so dass der ETSC auch in diesem Spiel mit 7:0 siegte.

Schließlich betraten die A-Jugendmannschaften der SG Oleftal und des ETSC bei bestem Fußballwetter den Kunstrasen. Der Mittelrheinligist aus der Kreisstadt tat sich zwar zuletzt im Pokal etwas schwer, doch die Schützlinge von Trainer Frank Molderings konnten an diesem Abend ihre Favoritenrolle mit 8:0 noch einmal deutlich untermauern.

Mit gut 3000 Euro aus dem PS-Zweckertrag machte die Kreissparkasse Euskirchen (KSK) die Jugendspiele auch in diesem Jahr wieder möglich. "Ohne die Kreissparkasse könnten wir solche Pokalspiele bei den Jugendfußballern nicht schultern", so Wilfried Ronig, Vorsitzender des Jugendausschusses im Fußballkreis Euskirchen. So müsste der Fußballkreis Euskirchen unter anderem auch die Kosten für den Schiedsrichter übernehmen.

Karl-Heinz Daniel, Abteilungsleiter des Vorstandssekretariats der Kreissparkasse Euskirchen, übernahm persönlich die Siegerehrung der A-Jugendmannschaften. "Es macht immer wieder Spaß zu sehen, mit welcher Begeisterung die jungen Leute hier antreten", so Daniel. Die Kreissparkasse unterstütze den Jugendsport schon seit vielen Jahren. "Wir fördern junge Leute nicht nur im Fußball, sondern auch in vielen anderen Sportarten", so Daniel. Denn Sport sei nicht nur gesund, sondern fördere auch den Teamgeist.

Dem konnte Wilfried Ronig nur zustimmen: "Wir produzieren hier nicht die Fußballstars von morgen, sondern wollen vor allem das Mannschaftsgefühl stärken." Aus diesem Grund würden auch die Torschützen nicht öffentlich bekanntgegeben.