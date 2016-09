Suche nach der neuen Nummer 1

Vernich (pd). Talentsichtung und -förderung stehen im Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) an vorderster Stelle. Einen ganz besonderen Sichtungslehrgang gab es jetzt auf dem Kunstrasenplatz des TuS Vernich. 23 talentierte Nachwuchstorhüterinnen der Altersklasse U15 aus dem FVM-Gebiet nahmen an der Sichtung teil, zu der der FVM in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußballbund und der DFB-Torwarttrainerin Silke Rottenberg eingeladen hatte.

Es regnete in Strömen, aber mit Adleraugen beobachtete die ehemalige Nummer 1 der deutschen Nationalmannschaft Silke Rottenberg die 23 talentierten Nachwuchskeeperinnen auf dem Kunstrasenplatz in Vernich. "Es gibt kein schlechtes Wetter zum Fußballspielen, es gibt nur die falsche Kleidung", scherzte die im Zülpicher Ortsteil Dürscheven aufgewachsene, zweimalige Weltmeisterin. Zusammen mit dem Trainerstab des FVM unter der Führung der Leiterin der FVM-Talentförderzentrums, Verena Hagedorn, hatte Rottenberg einen Übungsparcours aufgebaut den, die jungen Mädchen durchlaufen mussten.

"Wir wollen, dass die Mädchen Spaß am Fußball haben und in ihrer Freizeit so viel kicken wie möglich", erklärte Rottenberg den wichtigsten Punkt der Talentförderung. Ein spezielles Torwarttraining wird höchstens einmal in der Woche eingelegt. Fünf oder sechs der talentiertesten Nachwuchskeeperinnen werden nach der Sichtung in Vernich zunächst auf Lehrgänge auf FVM-Ebene eingeladen. "Ich bin immer wieder froh, wenn ich diese jungen Mädchen früh auf dem Zettel habe und damit ihre Entwicklung nachverfolgen kann", erklärte Rottenberg ihre Vorgehensweise.

Die Talente aus dem Lehrgang in Vernich werden jetzt innerhalb der FVM-Fördermaßnahmen auf das Talentförderzentrum der Jungen und Mädchen verteilt. "Wir machen diese Sichtungslehrgänge in allen Landesverbänden, und es ist sehr unterschiedlich wie viele Kandidatinnen wir weiter mitnehmen. Es kann nur eine sein oder bestenfalls fünf", sagt Silke Rottenberg. Am Ende der Kette der Sichtungslehrgänge steht dann die Normierung für den Kader der U15-Nationalmannschaft.

Eine, die bereits einen Sprung geschafft hat, ist die Nöthenerin Laura Sieger. Die 14-jährige Nachwuchstorhüterin spielt für den 1.FC Köln und gehört zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. "Laura könnte zwar noch ein Stück wachsen, aber vor allem hat sie Ehrgeiz, und das gefällt mir", so Silke Rottenberg über das Mädel aus dem Stadtgebiet von Bad Münstereifel.

Für Silke Rottenberg gibt es nach dem Lehrgang keine Ruhe. Seit sie 2009 aus der Bundeswehr ausgeschieden ist, arbeitet sie für den DFB und findet ihren Job einfach nur fantastisch: "Es ist einfach wunderbar Nachwuchskräfte zu finden und mit ihnen zu arbeiten." In der kommenden Woche ist die ehemalige Welttorhüterin, die bereits mit vier Jahren beim SC Enzen-Dürscheven mit dem Fußballspielen begann, schon wieder unterwegs. Mit der U17-Nationalmannschaft bestreitet sie als National-Torwarttrainerin ein Turnier in Weißrussland.