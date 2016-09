Lust auf mehr gemacht

Nettersheim/Eifel (pp) - "Vor sieben Jahren hatte ich die kühne Idee, ein historisches Buch zu schreiben." Mit diesen Worten begrüßte Michael Kuhn die Besucher der "Literarischen Lesenacht", die die Lit.Eifel in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Nettersheim im "Nettersheimer Hof" präsentierte. Wichtig sei ihm dabei gewesen, so Kuhn weiter, dass das Werk nicht "wie Geschichtsunterricht" daherkomme, sondern über eine spannende Story die "Faszination Geschichte" vermittle. Ebendies wurde auch zum Motto des Ammianus-Verlags, der aus dieser Idee entstand und den Michael Kuhn leitet. Die Erfolge seiner Autoren dokumentieren, dass er damit auf das richtige Pferd gesetzt hat.

Vier von ihnen hatte der Aachener mit zur Lit.Eifel-Veranstaltung gebracht. Kuhn, der parallel auch in der Archäologie arbeitet, las selbst aus seiner mit dem Homer-Preis ausgezeichneten Anthologie "Karl - Geschichten eines Großen".

Viel gelacht wurde beim Vortrag des Bestsellerautors Andreas J. Schulte, der aus seinem dritten historischen Andernach-Krimi las. Das lag nicht nur an den rasanten, teils zotigen und sehr witzigen Szenen, in denen die Zuhörer etwa auch historische Flüche wie "Pestsack und Satansarsch" kennenlernten. Schulte, der bereits mit 15 Jahren erste Hörspiele produzierte und Radiojournalist ist, verstand es auch wie kein anderer, seinen Personen und Geschichten Leben einzuhauchen.

"Wir haben die Geschichte aufgegriffen, wie Caesar Gallien unterworfen hat", so Christian Vogt, der gemeinsam mit seiner Frau Judith historische Romane schreibt. Ganz in der Nähe müsse es gewesen sein, wo Caesar seine erste große Niederlage erlebt habe, ergänzte er mit Bezug auf die römische Geschichte auch der Eifel. "Wir haben das Schlachtfeld nach Hohenstein bei Eschweiler verfrachtet", ergänzte Judith Vogt vor ihrer Lesung aus dem zweiten Band des "Eburonenlieds". Neben den historischen Werken verfasst das Autorenehepaar vor allem Fantasy-Romane - auch das sehr erfolgreich.

Einen ganz anderen Fokus auf die Geschichte legte Manu Wirtz mit ihrer Lesung aus dem Buch "Murilega". Hinter diesem Namen nämlich verbirgt sich ein historischer Katzenkrimi um eine "Legionärskatze" mit gleichem Namen. Ohne die Lit.Eifel, so erfuhren die Zuhörer, wäre dieser vermutlich nie entstanden, denn: "Bei der ersten Eifeler Buchmesse der Lit.Eifel habe ich Michael Kuhn kennengelernt", berichtete die Autorin, deren Spezialität Katzenkrimis sind. Er habe dann gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mal einen historischen Katzenkrimi zu schreiben. Manu Wirtz nahm die Herausforderung an, auch wenn es nicht immer einfach war: "Der eigentliche Krimi war kein Problem, aber ihn in den historischen Rahmen einzubauen - dazu musste ich mich erstmal intensiv mit der Zeit damals befassen..."

In vergangene Zeiten eintauchen - das bereitete ganz offensichtlich auch den Besuchern der historischen Lesenacht großes Vergnügen. Sie verfolgte nicht nur aufmerksam und gut gelaunt alle Vorträge, sondern umlagerten in der Pause auch den Bücherstand, um teils gleich mehrere Exemplare zu kaufen. "Die Lesungen haben einfach Lust auf mehr gemacht", brachte es eine Besucherin auf den Punkt", und nippte an ihrem "Mulsum".

Den hatte der Verleger Michael Kuhn nicht nur für alle Gäste ausgegeben, sondern auch selbst zubereitet. "Das ist ein römischer Aperitif", erklärte Kuhn und verriet auch, woraus der süße Würzwein besteht: "Trockener Weißwein, Honig, Pfeffer, Weinraute, Datteln, Kardamom und Zimt." Das ganze werde erhitzt und über Nacht stehen gelassen. Dann kann man den Mulsum absieben und abfüllen. "Hält sich ewig", verspricht Kuhn, aber rät zur Vorsicht: "Er wird immer gehaltvoller." Er selbst habe mal mit einer Bekannten eine Flasche getrunken, die ein Jahr stand: "Den Morgen danach möchte ich nicht nochmal erleben...", verriet der Autor.